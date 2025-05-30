Adana’da Ateşli Silahla Yaralandı, Öldü

ADANA’DA ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMA OLAYI

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir tarla içinde ateşli silahla yaralanmış olarak bulunan 32 yaşındaki bir kişi, hastanede hayatını kaybediyor. Olay, ilçeye bağlı Koyunevi Mahallesi’ndeki bir tarla içinde gerçekleşiyor. Gece saatlerinde geçen bir grup vatandaş, yerde yaralı bir şekilde yatan 32 yaşındaki Bünyamin Çatak’ı fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi’ni arıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİYOR

Acil Komuta Merkezi, durumu öğrenir öğrenmez olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendiriyor. Sağlık ekipleri, geldiklerinde şahsın başından ateşli silahla yaralandığını tespit ediyor ve ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Ağır yaralı durumda olan Çatak, Adana Balcalı Hastanesi’ne sevk ediliyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam hayatını kaybediyor. Çatak’ın evli ve bir çocuk babası olduğu bilgisi ortaya çıkıyor.

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olayın nedenleri ve sorumlularının tespit edilmesi için güvenlik güçleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Adana’da yaşanan bu üzücü olay, bölge halkını derinden etkiliyor.