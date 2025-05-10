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Adana’da Atı Araca Bağlayanlara Ceza

ATININ TRAFİKTEKİ DURUMU

Adana’da bir atın, aracın arkasına bağlanarak trafikte seyir etmesi sonucu, sürücüsüne bin 986 TL idari para cezası kesildi. Merkez Çukurova ilçesinde gerçekleşen olay, sosyal medyadaki görüntülerin paylaşılmasıyla gündeme geldi.

CEZA VE GÖZALTI

Şahıslar S.T. ve araçta bulunan A.Ç. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye uygulanan para cezasının ardından, polis tarafından gözaltına alınan iki kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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