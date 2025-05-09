Adana’da Atla Otomobil Götürüldü

ADANA’DA ATLI OTOMOBİL OLAYI

ADANA’da otomobilin arkasına bağlanan bir at ile ilerleyen araçta bulunan sürücü S.T. ve yanındaki A.Ç., gözaltına alındı. Merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü’nde, bir atın otomobilin arkasında götürüldüğü anların cep telefonu kamerası ile kaydedilmesi sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

CEZA VE GÖZALTI DURUMU

Adana Valiliği, yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerdeki otomobili kullanan sürücü S.T.’ye trafik ihlali nedeniyle 1986 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, S.T. ve A.Ç.’nin, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edilmek üzere işlemlerin devam ettiği ifade edildi.