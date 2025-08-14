Haberler

Adana’da Balkondan Balkona Silahlı Kavga

SİLAHLI KAVGA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Adana’da komşular arasındaki balkondan balkona gerçekleşen silahlı kavga olayı anbean görüntülendi. Olay yerine ulaşan polis, dört şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde yaşandı.

HUSUMET ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre, M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E. (21) adlı bireylerin bulunduğu eve, husumetli oldukları komşular tarafından ateş açıldı. Bu sırada evdeki dört kişi de kendilerine ateş eden komşularına karşılık verdi. Pompalı tüfek ve tabanca kullanılarak gerçekleştirilen olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

POLİS OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis, görüntülerde tespit edilen şüpheliler M.P., F.K., O.B. ve C.E.’yi olayda kullandıkları pompalı tüfek ve tabancalarla gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

