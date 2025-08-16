Adana’da Ballı Tahinli Katmer İlgi Görüyor

YENİ BİR LEZZET: BALLI TAHİNLİ KATMER

Adana’da uzun zamandır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, eşinin damak zevkinden yola çıkarak hazırladığı ballı, tahinli, cevizli ve fıstıklı katmer ile dikkat çekiyor. Gaziantep’in geleneksel ve tescilli lezzeti katmeri bambaşka bir şekilde sunan Geyik, bu lezzeti farklı versiyonlarla zenginleştirdi. Son olarak eşinin bal ve tahini sevmesini göz önünde bulunduran Geyik, ona özel oluşturduğu tahinli katmerin beğenilmesi üzerine bu tatlıyı menüsüne dahil etmeye karar verdi.

SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Kısa bir süre içinde sosyal medyada büyük bir ilgi gören ballı tahinli katmer, Adana’nın çeşitli noktalarından sipariş almaya başladı. Bu yeni tat, isteğe göre hem cevizli hem de fıstıklı olarak sunuluyor. Göz alıcı görünümü ve damağa hitap eden lezzetiyle tahinli katmer, yeni bir Adana tatlısı olarak öne çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Zeynep Geyik, talebe yetişmekte zorlandığını belirtti. Geyik, “Eşim bal ve tahini çok seviyor. Bunları katmerde birleştirsem nasıl olur diye düşündüm. Yaptım ve eşime tattırdım, çok beğendi. Sonrasında müşterilerimize ikram ettim, onlarda çok beğenince menüye eklemeye karar verdik. Lezzeti tuttu, tadını da beğendiler. Şu anda satışlarımız güzel gidiyor” dedi.

LEZZETİN HAFİFLİĞİ

Normal katmere kıyasla daha hafif bir tatlı olduğunu ifade eden Geyik, “İçerisinde şeker yok. Tahin ve bal olduğu için tadı biraz daha hafif kalıyor. Tepside yaptığımız için çıtır oluyor. Bu yüzden daha çok tercih ediliyor. Biz de ona göre siparişleri hazırlayıp müşterimize hizmette bulunuyoruz. Satışların güzel olması eşimin de hoşuna gitti. Kendisine tattırdığım ürünü menüye koyduğum ve satışlarımız da güzel gittiği için mutlu oldu” şeklinde konuştu.