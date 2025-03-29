Adana’da Bayram Namazı Saati 2025

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ ÖNEMİ

Adana’da bayram namazı saati, özellikle Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılacak planlamalar için önemli bir konu haline geldi. Adana’da yaşayanlar, bayram sabahı namaza zamanında yetişebilmek için Diyanet’in belirlediği resmi saatlere dikkat ediyor. Peki, Adana’da bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri hakkında detaylar…

2025 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI TARİHİ VE SAATI

Adana’da 2025 Ramazan Bayramı namazı, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 06:56’da kılınacak. Bayram namazı, Ramazan ayının sona ermesinin ardından Şevval ayının ilk günü sabahında eda ediliyor. Sabah namazından sonra camilerde toplanacak olan müminler, bu ibadetle birlikte bayramı coşkuyla karşılayacak.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ

Bayram namazı, iki rekattan oluşuyor. İlk olarak niyet ettikten sonra tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. Ardından Sübhaneke duası okunuyor. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor, sonra eller yanlara salınıyor ve tekrar tekbir alınıyor. Bu sefer eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çektikten sonra açıktan “Fatiha suresi” ve yanı sıra “Zammı sure” okunuyor. Cemaat bu esnada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçiliyor. İkinci rekatta imam gizlice “Besmele” çekiyor, ardından açıktan “Fatiha suresi” ve “Zammı sure” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinliyor. Tekrar iftitah tekbirine benzer şekilde eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor, eller yanlara bırakılıyor. Son olarak rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturuluyor, “Tahiyyat ve Salli-Barik duaları” okunuyor ve selam verilerek namaz tamamlanıyor. Müezzinin rehberliğinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getiriyor. Tüm bunların ardından imam hutbe okumaya başlıyor.