Adana’da Bayramda Görev Başındaki Mehmetçik

MEHMETÇİKLER BAYRAMDA NÖBETTE

Adana’da 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçikler, Ramazan Bayramı’nı görevleri başında geçiriyor. Sarıçam ilçesinde bulunan üs, Türk hava gücünün en önemli unsurlarından olan pilotlar ve üs personeli ile destekleniyor. Bu personel, vatan savunmasında önemli bir rol üstleniyor ve dostlara güven, düşmanlara korku salıyor.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, bayramın ilk gününde Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Güleç’in liderliğinde er ve personelle bayramlaştı. Ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olan Mehmetçik, bu özel günde omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşlarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Bir er, komutanı tarafından görüntülü görüşme ile ailesiyle bayramlaşarak, annesi ve babasının bayramını kutladı. Anne, evladı aracılığıyla tüm Mehmetçiklerin bayramını tebrik etti.

VATAN SAVUNMASI İÇİN GÖREVDEN TAVİZ YOK

İhlas Haber Ajansı’na konuşan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapan Hava Pilot Yarbay, “Her zaman olduğu gibi, gök vatanın savunması ve Türk devletinin bekası için 365 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

ADANA