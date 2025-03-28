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Adana’da Beş Kişi Gözaltına Alındı

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OTOMOBİL İLE GELEN ŞAHISLAR SALDIRDI

Gündüz saatlerinde Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde bir otomobil ile gelen kar maskeli beş kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeği tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Saldırganlar, yaptıkları saldırının ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüpheliler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan beş kişinin emniyetteki sorgulama süreci devam ediyor.

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