Adana’da Biberin Salça Yolculuğu Başladı

BİBERİN SALÇA YOLCULUĞU BAŞLADI

Adana’da, pek çok insanın emek vererek ürettiği biberlerin salça yapım süreci başladı. Kadınların, kendi yaptıkları salçaların güneşle pişmesi için damlara biber sermesiyle renkli manzaralar ortaya çıkıyor. Adana’nın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Kozan ilçesinde de salça hazırlıklarına start verildi. Biberin salçaya dönüşme yolculuğunda damların kırmızıya bürünmesi dikkat çekiyor. Mahallelerde imece usulü, kadınlar kırmızı salçalık biberleri temizleyip çektikten sonra damlara serip, eşit şekilde kuruması için günde 10-15 kez karıştırmaya girişiyor. Uzun emeklerin ardından, güneş altında pişerek hazır hale gelen salçaların, her yıl olduğu gibi bu sene de sofralara lezzet katması bekleniyor.

KENDİ SALÇAMIZI YAPIYORUZ

Her yıl kendi salçasını üreten Hatice İleri, “Salça yapımı zor ve meşakkatli. Ben 1,5 ton biber aldım ve ailecek kullanıyoruz. Benim biberim çok olduğu için bir ay sürecek kuruması. Yağmur yağma ihtimaline karşı çadırlarımızı hazırladık. Karıştırdıktan sonra üstünü tülbentlerle örtüyoruz. Kendi salçamızı yaparak hem ne tükettiğimizi biliyoruz hem de daha lezzetli oluyor. Zor bir mesai, günde 10-15 kez güneşte karıştıracağız. Ama zor olsa da severek hazırlıyoruz” diye ifade ediyor. Evin damında salça kurutan Hatice Demiryürek ise, “Ben 120 kilogram biber aldım. İnşallah 20 kilogram salça çıkar diye düşünüyoruz. Böyle daha lezzetli ve güzel oluyor” şeklinde konuşuyor.