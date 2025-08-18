Adana’da Biberler Sıcaklardan Zarar Gördü

ADANA’DA KIRMIZI KAPYA BİBERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Türkiye’nin sıcak illerinden biri olan Adana’da, tarlalarda yetiştirilen kırmızı kapya biber, aşırı sıcaklar nedeniyle ciddi zarar gördü. Yapılan açıklamalara göre, bu yıl biberde yüzde 30 seviyelerinde verim kaybı yaşanıyor. Buna rağmen bahçelerdeki biber fiyatlarının 10-12 TL civarında alıcı bulduğu bilgisi geldi. Son günlerde, 47,5 derece ile kaydedilen sıcaklık, geçtiğimiz 95 yılın en yüksek seviyeleri arasında yer alırken, bir çok tarım ürünü de olumsuz etkilendi. Özellikle narenciyelerin dalında yanarken, Seyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde yetişen kırmızı kapya biberlerin bazıları da yanıklar ile karşılaştı.

BİBER ÜRETİCİLERİ SORUNLARDAN DERT YANIYOR

Üreticiler, işlerin bu durumunun rekolteyi olumsuz etkilediğini vurguladı ve en az yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını aktardı. Salçalık olarak kullanılan kırmızı kapya biberin, ürünlerin yanmasına rağmen 10-12 TL arasında bir fiyatla satılmaya devam ettiği ifade ediliyor. Biber üreticisi Hakim Özkan, “Trips denilen bir böcek biberleri istila etti. Hal böyle olunca zaten biberlerde sorun vardı bir de üstüne sıcaklar vurdu. 3 ton verim bekliyorduk ama şu an 500 kilogram anca verim alacağız” şeklinde konuştu. Diğer bir üretici Kenan Özkan ise, biberin yapraklarına zarar veren virüsün, sıcağın etkisiyle birlikte durumu daha da ağırlaştırdığını belirtti. “Bibere bu sene böcek geldi ve yapraklar zarar gördü. Sıcaklar da biberi yaktı. Mağduriyetimiz çok fazla. Sıcaklar olmasaydı eğer biberden güzel bir verim alacaktık” ifadelerini kullandı.