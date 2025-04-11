Adana’da Bıçakla Bisiklet Gasbedildi

BAHTININ DÖNÜM NOKTASI

Adana’da bıçak tehdidi ile elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden iki şüpheli, Yüreğir emniyet güçleri tarafından ele geçirildi. Tutuklama kararı, yakalanan zanlıların mahkemeye çıkarılmasının ardından alındı. Olay, 10 Nisan tarihinde Yüreğir ilçesinde, özellikle Akıncılar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, F.K. ve A.H. isimli zanlılar, Abdülhamit Arravi’ye bıçakla tehdit ederek elektrikli bisikletini ve cep telefonunu aldılar.

İHBARLA HAREKETE GEÇİLDİ

Gelen ihbar üzerine, bölgedeki Yüreğir Devriye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, Abdülhamit Arravi’den şüphelilerin kaçış yönünü öğrenerek harekete geçti. Devriye ekipleri, Akıncılar Mahallesi’nin ara sokaklarında, çalınan elektrikli bisikletle hareket eden F.K. ve A.H.’yi tespit ederek yakaladı. Abdülhamit Arravi’nin de teşhisi ile şüpheliler gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan her iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Adana’da yaşanan bir suç unsuru olarak dikkat çekti.