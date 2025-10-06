Adana’da Bıçaklanan Erdal Elik Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Adana’da gerçekleşen bir kavga sonucu Erdal Elik, Seyfi E. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde yer alan Anadolu Lisesi Caddesi’nde meydana geldi. Seyfi E. ve Erdal Elik arasında çıkan bir tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddialara göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik’e saldırdı.

Ağır Yaralanma ve Müdahale

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdal Elik, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Elik’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen Elik kurtarılamadı.

Cenaze ve Soruşturma

Erdal Elik’in cenazesi, yapılacak otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi Seyfi E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.