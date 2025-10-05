Haberler

Adana’da Bıçaklı Kavga, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KANLI KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da, cadde ortasında iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Seyfi E. ile Erdal Elik arasında başlayan tartışma aniden kavgaya dönüştü. Seyfi E., cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik’e saldırdı.

KURBAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Elik, ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

SÜPHELİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Seyfi E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

Everest Dağı'nın doğu yamacında gerçekleşen kar fırtınası sonucu mahsur kalan bin kişiden 350'si kurtarıldı, 200'den fazla kişiyle iletişim kuruldu.
Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.