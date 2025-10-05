Adana’da Bıçaklı Kavga, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KANLI KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da, cadde ortasında iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Seyfi E. ile Erdal Elik arasında başlayan tartışma aniden kavgaya dönüştü. Seyfi E., cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik’e saldırdı.

KURBAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Elik, ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

SÜPHELİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Seyfi E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.