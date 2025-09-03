Adana’da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

GAZİANTEP’TE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OLAYSIZ GEÇMİYOR

Adana’da polisten kaçmaya çalışan silah kaçakçılarının bisikletli bir çocuğa çarpma anlarına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. 17 Ağustos’ta gerçekleşen olayda, 2 şüpheli yakalandı ve araçta 5 tabanca ile bir kalaşnikof piyade tüfeği tespit edildi.

OLAYIN AYRINTILARI

Merkez Seyhan ilçesinde, Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sivil polis ekipleri şüphe uyandıran plakasız bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü ekiplerin varlığını fark edince kaçmaya başladı. Bu sırada bisiklet süren 9 yaşındaki çocuğa çarpan araç, yola devam etti. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KOVALAMACA VE YAKALANMA

Kaçan araç, kovalamaca sırasında 5 araca ve bir elektrik direğine de çarparak ilerledi. Şüphelilerin yolları, etraflarının sarılmasıyla kesildi ve yakalandı. Polis, araçta yaptığı aramada ruhsatsız silahlar buldu. Yaralanan çocuk, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Adli işlemler sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.