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Adana’da Bisikletten Düşen Çocuk Vefat Etti

ADANA’DA TRAFİK KAZASI

Adana’da, bisikletten düşme sonucu meydana gelen bir kaza, 8 yaşındaki Zeynep Bozkuş’un hayatını kaybetmesine yol açtı. Tufanbeyli ilçesinin Pekmezli Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde bisiklet süren Bozkuş, ani bir şekilde dengesini kaybederek yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Başını yere çarparak yaralanan Zeynep Bozkuş, durumu görenlerin ihbarıyla hızla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların tüm çabalarına rağmen Bozkuş, hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı’na defnedildi. Olay, mahallede büyük bir üzüntü ve shock yarattı.

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