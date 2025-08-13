Adana’da Böceklenmiş Ürün Ele Geçirildi

DENETİM EKİPLERİ BÖCEKLİ ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRDİ

Adana’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, bir işletmede böceklenmiş ürünler tespit ediliyor. Denetim ekipleri, Seyhan ilçesinde yer alan Musko Erciyes Kuruyemiş adlı işletmeye yönelik kontrollerini sürdürüyor. Bu denetimler sonucunda söz konusu işletmede, çeşitli torbalarda böceklenmiş ürünler ele geçirildi.

İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI

Ele geçirilen böcekli gıda ürünleri, derhal imha ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uymadığı ve bozulmuş ürün bulundurduğu gerekçesiyle işletmeye toplamda 63 bin 82 TL tutarında cezai işlem uyguluyor. Bu tür denetimlerin devam edeceği ifade ediliyor.