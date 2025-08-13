Haberler

Adana’da Böceklenmiş Ürün Ele Geçirildi

DENETİM EKİPLERİ BÖCEKLİ ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRDİ

Adana’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, bir işletmede böceklenmiş ürünler tespit ediliyor. Denetim ekipleri, Seyhan ilçesinde yer alan Musko Erciyes Kuruyemiş adlı işletmeye yönelik kontrollerini sürdürüyor. Bu denetimler sonucunda söz konusu işletmede, çeşitli torbalarda böceklenmiş ürünler ele geçirildi.

İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI

Ele geçirilen böcekli gıda ürünleri, derhal imha ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uymadığı ve bozulmuş ürün bulundurduğu gerekçesiyle işletmeye toplamda 63 bin 82 TL tutarında cezai işlem uyguluyor. Bu tür denetimlerin devam edeceği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.