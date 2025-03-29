Adana’da Borç Nedeniyle Yaşanan Kavga

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da motosikleti durdurulup darbedilen bir şahsın, 15 bin TL borcunu ödemediği gerekçesiyle ağır bir şekilde dövüldüğü öne sürüldü. Söz konusu olay, merkez Yüreğir ilçesinin Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta motosikletiyle ilerleyen C.A., bazı kişiler tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından, şüphelilerin tespit edilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu doğrultuda, M.K., İ.G. ve İ.H. isimli kişilerin şüpheli olarak belirlendiği ve tespit edilen bu şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, ifadelerine alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE İDDİALAR

Yapılan işlemler sonucunda, şüpheliler M.K. ve İ.G. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, şüphelilerin C.A.’dan 15 bin TL alacaklarının bulunduğu ve bu parayı tahsil edemeyince bu eylemi gerçekleştirdikleri iddiaları gündeme geldi.