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Adana’da Çakar Cezası Alan Şoförün Dramı

CEZAYI VE SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Adana’da 138 bin lira çakar ceza alan bir kamyon sürücüsü, ehliyetine ve kamyonuna el konulunca yaşadığı durumu aktardı. Merkez Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi’nde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, 1 Mart günü kamyonuyla narenciye taşırken polisin durdurmasıyla karşılaştı. Sürücüye, kamyonunda bulunan sarı çakar nedeniyle 138 bin lira para cezası verildi. Bununla birlikte Tekin’in ehliyetine el konuldu ve kamyonu yediemine çekildi.

ÇAKARIN VARLIĞINI AÇIKLADI

Tekin, çakarın aracında zaten bulunduğunu ve bu nedenle ceza alacağını bilmediğini belirtti. “Ben kamyonu 1.5 yıl önce aldım. Çakarı ben taktırmadım, üzerinde vardı. Bu kadar ağır cezası olduğunu bilsem çakarı çıkarırdım” dedi. Sürücü, yaşadığı kayıpların kendisini işsiz bıraktığını ve bu borcu ödeyecek parası kalmadığını ifade etti.

ARKADAŞLARA UYARDI

Tekin, kamyon sürücülerinin aydınlatma amacıyla çakar kullandıklarını dile getirerek tüm sürücülere seslendi. “Kimse artık çakar kullanmasın. Tüm sürücülere sesleniyorum çakarı olanlar da kamyonundan çıkarsın. Ben bundan sonra asla çakarlı araç sürmem” şeklinde konuştu.

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