Adana’da Çanakkale Zaferi Anıldı

ŞEHİT AİLELERİ KABİRLERİ BAŞINDA DUA ETTİ

Adana’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, şehit aileleri evlatlarının kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı. Tören, Asri Mezarlık Şehitliği’nde anıta çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılarak saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

DUA VE KABİR ZİYARETİ

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. 1995 yılında şehit düşen Jandarma Er Yusuf Eroğlu’nun annesi Sultan, “1995 yılında evladım şehit düştü. Her zaman evladımı hatırlıyoruz, hiç kalbimizden çıkmıyor” dedi. Bununla birlikte, 2015 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Oruç’un annesi Ayşe Oruç, “Acıdan başka bir şey yok. Acımız çok, acı unutulmaz. Babası öldü, kendisi öldü, su gibiydi. Diyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

GURUR VE ACI DOLU ANLAR

2019 yılında Iğdır’da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan’ın annesi Selma Özkan ise, “Evladımın acısı büyük. Mekanları cennet olsun. Allah herkesten razı olsun. En büyük gururumuz bu ama gurur da var acı da var” şeklinde konuştu. Düzenlenen programa, kent protokolü ve şehit yakınları katıldı.