Adana’da Çay Ocağına Saldırı Yapıldı

ÇAY OCAĞINA SİLAHLI SALDIRI

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir çay ocağı, silahlı saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucunda iki kişi yaralandı. Saldırı, İnönü Caddesi’nde bulunan çay ocağına seyir halindeki bir motosikletten tabancayla ateş açılmasıyla gerçekleşti. Olay sırasında çay ocağında bulunan E.K. ve M.E. isimli iki kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bireyler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentin hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.