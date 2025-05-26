Adana’da Cenaze Kayboldu, Şok Oldular

CENAZE KAYBOLDU, AİLE ŞOKTA

Adana’nın Çukurova ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci, bir haftadır kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirmiştir. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Kahveci’nin cenazesi, ailesi tarafından teşhis edilerek memleketi Edirne’ye gönderilmek üzere hazırlandı. Fakat aile, cenazeyi almaya geldiklerinde beklemedik bir durumla karşılaştı: Cenaze kaybolmuştu.

CENAZE YANLIŞLIKLA TESLİM EDİLDİ

Cenazenin kaybolduğunu öğrenen aile büyük bir şok yaşadı. Kızı Arzu Yazıcıoğlu, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle ifade etti: “Annemin ölüm haberini saat 11.00’de aldık. Damadım teşhis etti, tüm işlemleri tamamladık. Uçak bile hazırdı. Ancak hastaneye cenazeyi almaya gittiğimizde annem ortada yoktu. Akşam saat 16.00’dan beri cenazesi kayıp. Yanlışlıkla başka bir aileye verildiğini düşünüyoruz. Ne acımızı yaşayabildik ne de bir muhatap bulabildik.”

Ailenin iddialarına göre hastane yönetimi, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Ayrıca, cenazenin başka bir aileye teslim edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlatmıştır. Hastane yetkililerinin konuya dair sessizliğini koruduğu bildirilmektedir.