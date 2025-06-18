Adana’da Cinayet, 5 Kişi Tutuklandı

Olayın Gelişimi

ADANA’da yaşanan olayda, Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E. (28) ve onunla birlikte bulunan 4 kişiyle sokakta sözlü tartışma yaşadıktan sonra evine döndü. Ardından, Haşim E. ve yanındakiler, Halil Daş’ın evinin önüne gelip, kapıda bekleyen kardeşi Hüseyin Daş’ı (24) Halil sanarak tabancayla başından vurdu ve onu öldürdü. İlgili şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı; Haşim E. ve 4 accomplice tutuklandı, diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmayı başardı. Olay, 18 Nisan’da Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi’nde gerçekleşti.

Kavganın Nedeni ve Meydana Gelişi

Halil Daş, husumetli olduğu kişilerle, yani Haşim E., Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek taraflar birbirlerini darp etti. Olay yerinden ayrılan Haşim E. ve yanındakiler, Halil Daş’ın evine yöneldi. Kapıda bulunan Hüseyin Daş’ı Halil Daş sanan Haşim E., tabancayla ateş açarak, onu ağır yaraladı. Hüseyin Daş, başından vurulmasının ardından kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

Sonuçları ve Tedavi Süreci

Silah seslerini duyan aile üyeleri, Hüseyin Daş’ın yerde yattığını görünce durumu hemen ihbar etti. Sağlık ve polis ekipleri, adresine yönlendirildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Daş, 15 Haziran’da yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları, Hüseyin Daş’ın cenazesini Buruk Mezarlığı’nda toprağa verdi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelilerinin saklandığı yerleri belirlemek amacıyla bir çalışma başlattı. Ekipler, Haşim E.’yi, Yüreğir ilçesinde arkadaşlarından biri olan Mustafa D.’nin evinde gözaltına aldı. Diğer şüpheliler de adreslerine yapılan baskınlar sırasında yakalandı. Mustafa D.’nin ikametinde yapılan aramalarda, bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi ancak kullanıldığı iddia edilen tabanca bulunamadı.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, Halil Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin işlemediğini savundu. İşlemlerinin ardından, Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ve Mustafa D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Samet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.