Adana’da Cinayet, Cenaze Gözyaşlarıyla Defnedildi

Adana’da 6 ay önce resmi olarak boşandığı kocası tarafından yaşamını yitiren kadının cenazesi defnedildi. Cenazeye, annesinin cenazesine katılmak için mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest kalan, babasını döverek hastanelik eden oğlu da katıldı. Olayın meydana geldiği yer ise Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir yaya alt geçidi.

OLAYSAL GELİŞMELER

Engellenmeyen kumar bağımlılığı nedeniyle iki yıl önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mehmet Ali N. (58), 6 ay önce resmi olarak boşandığı eşi Neriman Onur’u devamlı olarak ölümle tehdit etti. Özellikle, oğlu C.N.’ye ve Y.N.’ye “Sizlere anne acısı yaşatacağım” ifadeleriyle korkuttu. Bir ay kadar önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de çeşitli tehdit içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana’ya dönen Onur’a, eski eşinin tehditleri nedeniyle büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı. Olay günü işten çıkan annenin yanına, oğlu birlikte gelerek alt geçide yönelirken, kocası pusuda bekliyordu. Mehmet Ali N., yanlarına doğru yaklaşarak tabancayla iki el ateş etti. Neriman Onur, başından vurularak yere yığıldı.

ŞÜPHELİ VE OĞUL ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Olay anında, C.N. babasının üzerine atlayarak silahı ele geçirdi ve onu dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Ali N., Yunus timlerinin gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Oğul C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yönlendirilen C.N., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

CENAZE TÖRENİ

Onur’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Buruk Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazıyla birlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, ailesinin yakınlarının yanı sıra, babasını darp ettiği için mahkemeye çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan oğlu C.N. de katıldı. C.N.’nin babasını döverken bileğini çatlattığı için alçıda olduğu bildirildi. Kocanın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği, sonrasında adliyeye sevk edileceği aktarıldı.