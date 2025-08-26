Adana’da Cinayet İddiasıyla D.G. Yargılanacak

ADANA’DAKİ CİNAYET DAVASI

Adana’da, sosyal medyada çift tabancayla çektiği fotoğrafın altına “Yolun sonuna 5 dakika” yazdıktan sonra iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki D.G. hakkında, 35 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, katil zanlısının savunmasında akrabasını annesi ile zorla ilişkiye girdiği için silahla ayağına ateş etmek istediğini, diğer kişiyi ise kazayla vurduğunu belirttiği ifade edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye 25 Mart’ta yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyerek giren D.G., okey oynayan annesinin halasının oğlu Erkan Savan’a (35) peş peşe ateş açtı. Saldırıda Savan ile yanındaki Ramazan Durak (40) yaralanarak hastaneye kaldırıldı; ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Olaydan önce D.G.’nin sosyal medya hesabından, akrabasının isminin baş harflerinin bulunduğu tabut emojili fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. D.G. tutuklandıktan sonra, Cumhuri̇yet savcısı tarafından hakkında hazırlanan iddianame ile “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, kasten öldürme” suçlarıyla karşı karşıya kaldı.

SANIK ÇOCUĞUN SAVUNMASI

D.G., amacının Erkan Savan’ı öldürmek olmadığını, Ramazan Durak’ın kazayla vurulduğunu savundu. Öldürdüğü Savan’ın annesinin halasının oğlu olduğunu ve aralarındaki ilişkiye dair duyduğu şüpheler nedeniyle D.G. cinayet anını şöyle açıkladı: “Annem Erkan’a sürekli para veriyordu. Olaydan yaklaşık 2 ay önce Erkan gece 01.00’de evimize geldi. Evde herkes uyuyordu. Annem ve Erkan beni bakkala gönderdi. Kendilerinden şüphelendiğim için evden telefonun ses kaydını açıp çıktım. Geri geldiğimde cinsel ilişkiye girdikleri yönünde sesler geliyordu. Bu nedenle Erkan’a kinlendim. Ayağına sıkmak için 3 bin 500 liraya silah aldım.”

CİNAYETİN SONUCU

İddianame, sanığın sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat çekerek, “Suça sürüklenen çocuğun maktul Erkan Savan’ı öldüreceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımları değerlendirildiğinde, kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarını işlediği anlaşılmıştır” denildi. D.G., önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.