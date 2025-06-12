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Adana’da Cinayet Şüphelisi Adliye’ye Sevk Edildi

ŞÜPHELİ EVLAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana’da annesini öldüren şüpheli evlat, adliyeye sevk edilirken cinayeti “Al karını evimden git” dediği için işlediği ortaya çıktı. Şüphelinin “Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım” dediği öğrenildi. Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde gerçekleşti. Ali Daaboul (24), hamile olan eşi H.Y.’i hastaneye kontrole götürdü. Hastanedeyken, Ali Daaboul’un annesi Zukaa Mahoud (44) kendisini aradı. Yapılan telefon görüşmesinde annesinin, oğluna “Al karını evimden git” demesi nedeniyle sinirlendiği belirtiliyor.

TARTIŞMA SONRASI CİNAYET

Bu duruma öfkelenen Ali Daaboul, annesinin çalıştığı kebapçıya doğru yola çıktı. Annelerinin iş yerinde temizlik yaptığı sırada yanına gelen oğlu, burada bir tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ali Daaboul, annesini defalarca bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü. Şüphelinin iş yerine giriş çıkışları sırasında soğukkanlı olduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

POLİS OPERASYONU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, zanlının motosikletle kaçtığı belirlenerek Sümer Mahallesi’nde bir adreste olduğu tespit edildi. Polis, adrese düzenlediği baskında şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Ali Daaboul, “Kendimi kaybettim, bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” şeklinde açıklamada bulundu. İşlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

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