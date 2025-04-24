Adana’da Cip Motosikletti Çarptı, Yaralı

ADANA’DA CİP VE MOTOSİKLET ÇARPIŞMASI

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen bir kazada, cip ile motosiklet çarpıştı ve sonucunda 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında İmamoğlu Sanayi Sitesi Kavşağı’nda gerçekleşti.

Cipin kontrolsüz bir şekilde motosiklete çarpması

01 KY 136 plakalı cipin sürücüsü henüz belirlenemedi. Cip, kavşakta seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan Samet Kasap (21) ve Hayri Can Solmaz (22) yola savrulup ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından, İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Buradaki tedavilerinin ardından ise Adana’daki farklı hastanelere sevk edildiler.

Soruşturma süreci başlatıldı

Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başladı. Yaralılar için yapılan tedavi çalışmalarının sonuçları takip ediliyor.