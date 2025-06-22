Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu

ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU
Adana’da, sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulunmuş durumda. Merkez Yüreğir ilçesinde, Sümbül Caddesi’nde dün oyun oynarken bisikletini almak için suya giren Suriye uyruklu 11 yaşındaki Feryat Nasır, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.
CESEDİ UZAKTA BULUNDU
Savcılığın talimatı doğrultusunda sulama kanalının suyu kesildi ve arama ekipleri çalışmalara başladı. Çocuğun cesedi, suya düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunmuş. Olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra, Nasır’ın cenazesi, ailesine teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SADECE 13 YAŞINDAKİ KARDESİ DURUMDA OLAN KAZA
Feryat Nasır, oyun oynarken suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdiğinde akıntıya kapılmıştı. Bu esnada, kardeşi Beşir Nasır (13) suda çırpındığını görerek hemen kanala atladı. Bölgedeki vatandaşlar Beşir’i sudan çıkarmayı başardı, ancak Feryat akıntıya kapılarak kaybolmuştu.