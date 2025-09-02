Adana’da Çocuk Dövüldü, Kamerada Yansıdı

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da bir şahıs, bir sitenin bahçesinde 13 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulayarak hakaretlerde bulundu. Bu olay, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olay Seyhan ilçesinde, Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki A.K., diğer çocuklarla oyun oynarken, arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. A.K., duruma karşılık olarak arkadaşını iteledi.

ŞİDDETİN NEDENİ

Bu durum üzerine M.B.’nin babası H.B., öfkeyle site bahçesine geldi. H.B., bir çocuk olduğu düşünmeden A.K.’yı herkesin gözü önünde dövmeye başladı. Defalarca yumruk ve tekme atan H.B., ağır küfürlerle çocuğa saldırmaya devam etti. Gözyaşları içinde kalan A.K., hakaretlere dayanamayarak “Anneme küfretme” diye yalvardı. Ancak H.B., “Nerede lan anan, ananı çağır buraya” diyerek ağza alınmayacak sözler etmeye devam etti.

TEPKİLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Yaşanan bu şiddet olayı, site sakinlerinin büyük tepkisini çekti. A.K. ve ailesinin, olayla ilgili şikayetçi olduğu bildirildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.