Adana’da Çocuk, Gençler Tarafından Sürüklendi

ÇOCUK, SÖZDE ŞAKA YAPILARAK SÜRÜKLENİYOR

Adana’da Galatasaray forması giymiş bir çocuk, 3 genç tarafından sokak ortasında yerden sürüklenme olayı yaşadı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından “Şaka yaptık” ifadelerini verdikleri öğrenildi. Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Dede Korkut Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, H.D. isimli çocuk sokakta yürüdüğü sırada mopedle yaklaşan İ.T., A.S. ve K.O. adlı şüpheliler tarafından yere düşürülerek sürüklendi. Bu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından polis, şüphelileri hızlı bir şekilde tespit edip yakaladı.

ŞAKA AMAÇLI YAPILDIĞI BELİRTİLİYOR

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Yüreğir ilçemizde meydana gelen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir” denildi.