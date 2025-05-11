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Adana’da Çocuk, Tutuşarak Sürüklendi

ADANA’DA ŞOKE EDEN OLAY

Adana’da, elektrikli triportörle hareket eden üç kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D.’yi, üzerinde bulunan Galatasaray formasından tutarak iki metre sürüklüyor. Bu olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ ANLAR

Sokakta yürüyen H.İ.D.’nin yanına elektrikli triportörle yaklaşan şahıslar, çocuğun formasından tutarak hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Olayın anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Ailenin konuyu polise bildirmesi üzerine, olay ile ilgili soruşturma başlatılıyor.

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