Adana’da Çocuklara Okul Öncesi Sınıflar Açıldı

OKUL ÖNCESİ SINIFLAR ÇOCUKLARA DESTEK OLACAK

Adana’da tarım işçisi olan anne ve babalar tarlada çalışırken çocukların yalnız kalmaması için oluşturulan okul öncesi sınıflar, çocukların gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Ogün Abi Derneği’nin Başkanı Ogün Sever Okur, “Geçtiğimiz hafta tarım işçisi bir ailenin çocuğu maalesef kanalda ölü bulundu. Bu sınıfların sayısını çoğaltmalıyız” diye belirtiyor. Adana’da faaliyet gösteren dernek, tarım işçisi ailelerin çocuklarının anne ve babaları tarladayken tek başlarına kalmamaları için sınıf açma kararı aldı.

ÇOCUKLARA EĞİTİM İMKANI SUNUYOR

Almanya’daki bağışçılarından destek alan dernek, yıllar önce Ogün Sever Okur’un ailesiyle birlikte kaldığı merkez Yüreğir ilçesindeki Pekmezli Mahallesi’ndeki çadır bölgesinde “Huzur Bahçesi Okul Öncesi Sınıfı”nı faaliyete geçirdi. Bu sınıf, tarım işçisi aileler tarlalara giderken, çocuklarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atanmış öğretmenler eşliğinde oyun oynama ve ders görme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz hafta, tarım işçisi Karanfil ve İbrahim Timi’nin 7 yaşındaki evladı Cumali’nin sulama kanalında hayatını kaybetmesi üzerine, dernek sınıf sayısını artırmak için harekete geçti.

ÇOCUKLAR GÜVENLİ BİR ALANDA EĞİTİM ALIYOR

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Dernek Başkanı Okur, “Burada mevsimlik tarım işçileri ve sürekli kalan tarım işçileri var. Ben de küçükken burada büyüdüm. Bu fikir bu şekilde çıktı ancak bölgede çok fazla çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta da Karataş’ta tarım işçisi ailenin evladı Cumali hayatını kaybetti. Bu çocukların kapalı bir okul alanında hem oyun oynamaları hem de eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir sınıf açtık” ifadelerini kullandı.

Okur, Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve onların desteğiyle sınıflar açtıklarını, “Bütün bu çocukların anne ve babası işe gidiyor. Bazı çocuklar ailesiyle tarlaya giderken bazıları çadırda kalıyor. Biz bütün çocukları buraya alıyor, oyun oynatıp ders veriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de sağ olsun öğretmen sağlıyor. Bu tarz sınıfların sayısını çoğaltmayı planlıyoruz. Burada çocuklar güvenli” diye ekledi.

Osman Yurt, tarım işçisi bir ailenin dört çocuğundan biri olarak, “Bu sınıf iyi ki açıldı. Burada oyun oynuyoruz, ders görüyoruz. Çok eğleniyoruz” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.