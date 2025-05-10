Adana’da Çöp Konteynerinde İnsan Kafatası

ADANA’DA ŞOK EDİCİ KEŞİF

Adana’da sokak hayvanlarına vermek amacıyla çöpten ekmek toplayan bir kişi, bir çöp konteynerinde kağıda sarılı bir poşet içerisinde insan kafatası buldu. Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri hemen harekete geçti.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar’da yaşandı. Sokak hayvanlarını beslemek için çöplerden ekmek toplayan İsa Kaplan, çöp konteynerinde gördüğü poşeti açtığında dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Başta tedirgin olan Kaplan, durumu polise bildirdi.

İLK İNCELEME VE GÜVENLİK KAMERALARI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede, bulunmuş olan kafatasının bir çocuk ait olabileceğini değerlendirdi. Bu sırada bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı ve kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KONUYA İLİŞKİN TANIK YORUMU

Çevredeki bir sitede çalışan Ramazan Zenginoğlu, olayla ilgili olarak “Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken bekliyor. Köpeklere ekmek kırıntılarını vermek için alırken kafatası bulmuş. Beni çağırdı, bende yanına gittim. Baktım emin olamadım. Polisi aradık. Polisler geldi, o esnada kafatası olduğunu söylediler, bizde bu şekilde öğrendik” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.