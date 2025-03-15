Adana’da Damat Kayınbiraderini Öldürdü, 3 Yaralı

İKİNCİ ÇOCUK ANNESİNDEN BOŞANMA AŞAMASINDA GECİKMEZ HAREKET

Adana’da bir damat, boşanma sürecinde olduğu eşinin ailesinin evine baskın yaparak kayınbiraderini öldürdü, ayrıca kayınvalidesi ve kayınbabasıyla birlikte 3 kişiyi yaraladı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde bir adreste gerçekleşti. İddialara göre, İ.T. adlı şahıs, 2 çocuk annesi olan E.T.’den boşanma aşamasında, yanında akrabası S.T. ile birlikte karısının ailesinin bulunduğu eve gitti. E.T.’nin çocuklarını göstermediği belirtilen İ.T., burada bir tartışma yaşadı.

ÇATIŞMA VE KILLARDA ATEŞ AÇMA

Tartışma sırasında İ.T., yanında getirdiği tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar, İ.T.’nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ve komşulardan H.V.’ye isabet etti. Olay anında durumun bildirilmesi üzerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaralanan kayınbiraderin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİ KAÇTI, AKRABA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli İ.T., olayın ardından ateş açarak evden kaçarken, yanında bulunan akrabası S.T. polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, 2 çocuk annesi E.T.’nin baba evinde olmadığı bilgisi edinildi. Olay, Adana’da büyük bir şok etkisi yarattı.