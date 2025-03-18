Adana’da Damat Tartışmada Kayınbiraderini Öldürdü

Olayın Gelişimi

Adana’da bir damat, yaşanan gres konusunda kayınbiraderini tabancayla öldürdükten sonra aralarında annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 4 kişiyi yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Damat İhsan T.’nin öldürdüğü kayınbiraderinin de 8 yıl önce kız kardeşinin ilk eşini öldürdüğü bilgisi ortaya çıktı.

Tartışmanın Sebepleri

Olay, 15 Mart günü Seyhan ilçesindeki Demetevler Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, İhsan T. ve Emine T. çifti boşanma kararı aldı. Mahkeme sürecinde, İhsan T.’nin 6 aylık bebeğini görebilmesi için Cumartesi günü görüşme kararı alındı. İhsan T., annesi Fatma T., babası ve kız kardeşiyle birlikte kayınbabası Vakkas Erkaşka’nın evine geldiğinde, kayınbabası ve kayınbiraderi Fuat bebeği göstermemek için direndi. Fuat, ruhsatsız tabancasını çekerek İhsan T.’ye çocuğunu göstermeyeceğini söyledi ve onu öldürmekle tehdit etti. Bunun sonucunda iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavganın Sonuçları

Yaşanan arbedede, İhsan T., Fuat’ın elinden tabancayı alarak rastgele ateş etti. Kuran mermiler, İhsan T.’nin annesi Fatma T. ile kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve komşulardan H.V.’ye isabet etti. Fuat Erkaşka, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Emine T.’nin, korkudan 6 aylık erkek kardeşini alarak kendilerini banyoya kilitlediği öğrenildi. D.B. adlı 10 yaşındaki kız, polislerin gelmesiyle banyodan çıkarak kardeşiyle birlikte polislere sığındı.

İddialar ve İtiraflar

İhsan T.’nin olaydan bir gün önce eşi Emine T.’yi arayarak, “Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın” diyerek tehditler savurduğu öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne teslim olan İhsan T., “Çocuğumu görmeye gidiyordum. Fuat silahla geldi. Arbede esnasında silahı alıp rastgele korkutmak için ateş açtım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım” şeklinde ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İhsan T., mahkeme tarafından tutuklandı.

Geçmişteki Cinayet Olayı

Bu cinayetle ilgili dikkat çekici bir diğer detay ise İhsan T.’nin kayınbiraderi Fuat Erkaşka’nın 20 Kasım 2017’de başka bir cinayet işlemiş olması. O dönem, Mustafa Biçer pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda bu cinayetin Fuat Erkaşka tarafından, eşinin peşini bırakmaması nedeniyle işlendiği tespit edildi. Erkaşka, o dönemde tutuklanarak 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.