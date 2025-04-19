Adana’da DEAŞ operasyonu, 6 şüpheli serbest

ADANA’DA DEAŞ OPERASYONU

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmişte Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edilen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yapan 6 şüpheliyi tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda M.Ö. ve A.K. ile birlikte yabancı uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve ruhsatsız bir tabanca, incelenmek üzere emniyet güçlerine teslim edildi.

ADLİ SÜREÇ VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.