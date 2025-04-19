Adana’da DEAŞ Operasyonunda 6 Kişi Serbest

ADANA’DA DEĞERLENDİRİLEN OPERASYON

Adana’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Nisan’da düzenlediği operasyonda suçlamalarla gözaltına alınan M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M’nin işlemlerini tamamladı.

HAKİMLİKTE SERBEST BIRAKILMA

Adliyeye çıkarılan 6 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Polis ekipleri, Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgütü öven paylaşımlar yaptığı iddia edilen zanlıları başarılı bir operasyonla yakalamıştı.

YASADIŞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, adreslerde ruhsatsız bir tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Bu durum, güvenlik güçlerinin DEAŞ’a yönelik mücadelelerinde ne denli kararlı olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.