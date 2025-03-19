Adana’da Denetimli Serbestlik Eğitimi Projesi

DENETİMLİ SERBESTLİK PROJESİ ÖNEMİ

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, “Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, 16 meslek dalında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’müzün takibindeki açık cezaevindeki mahkumların eğitimini önemsiyoruz” açıklamasıyla dikkat çekti. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, HSK tarafından Adana’ya atanan Başsavcı Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, yeni görevinde başarılar dileyerek, DAİMFED ve Adalet Bakanlığı arasında başlatılan işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRME HEDEFİ

Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED arasında imzalanan protokolle ilgili bilgi vererek, haklarında denetimli serbestlik kararı verilerek eğitilecek hükümlülerin istihdamını kolaylaştıracak mesleki eğitimlerin önemini vurguladı. “Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, 16 meslek dalında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’müzün takibindeki açık cezaevindeki mahkumların eğitimini önemsiyorum,” diyen Şahin, “Faydalı ve olumlu bir proje olduğunu düşünüyorum. Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda kurumumuzun katkısı da önemli olacaktır,” ifadelerini kullandı.

PROJE İÇİN GURUR DUYDUK

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başsavcı Şahin’in projeye verdiği desteğin kendileri için bir onur kaynağı olduğunu belirtti. “Denetimli Serbestlik Kurul üyeliği de bulunan federasyonumuz daima proje üreterek hem oradaki mahkûmlara, hem de sektörümüze katkılar sunmaya gayret edeceğiz,” diye konuştu.