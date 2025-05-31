Adana’da Depo İnşaatında 2 İşçi Yaralandı

İŞÇİLER DEPO İNŞAATINDA YARALANDI

Adana’da bir depo inşaatında kalıbın yan yatması sonucu 2 işçi yaralanıyor. Olayın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde gerçekleştiği belirtiliyor.

KALIP YAN YATTI, İKİ İŞÇİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde depo inşaatında çalışan işçilerin kalıbı bir süre sonra yan yattı. Bu durumun sonucunda altına kalan 2 işçi yaralanıyor. Diğer işçilerin yardımıyla kalıbın altından kurtarılan yaralıların, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ifade ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlatıyor. İş güvenliği anlamında yaşanan bu durum, dikkati önemli bir konu olarak çekiyor.