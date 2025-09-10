Adana’da Destek İçin Açıklama Yapıldı

ADANA’DA BAĞIMSIZLIK DESTEKÇİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Adana’da, Filistin’e destek olmak ve Küresel Sumud Filosu’na destek sunmak amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Etkinlik, Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde 5 Ocak Meydanı’nda toplandığı katılımcılar sık sık tekbir getirdi ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

SİVİL İNİSİYATİF BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Etkinlikte grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, “Küresel Sumud Filosu’na destek vermek için toplandık.” diyerek Filoya katılan 44 ülkenin temsilcilerini anımsattı. Eraslan, “İki yıldır neredeyse sokaklardayız, yorulmadık, yorulmayacağız. Öfkeliyiz ancak öfkemizi diri tutmak zorundayız.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Filoya üç defa dron ile saldırı yapıldı. İsrail dün Katar’ı vurdu, bugün Yemen’i vurdu. İsrail’in sonu geliyor. Allah’ın yardımı, zaferi, bereketi inanlarla birliktedir. Hep birlikte dua edeceğiz.” diyerek katılımcılara mesajını verdi. Konuşmaların ardından grup etkinliği sonlandırdı.