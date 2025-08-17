Adana’da Devrilen Motosiklet 1 Ölü

KAZA SONRASI HAYAT KAYBI

Adana’da meydana gelen bir kaza sonucunda, kontrolünü kaybeden motosikletin devrilmesiyle bir genç yaşamını yitirirken, başka bir kişi de yaralandı. Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Öğretmenler Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin üzerinde bulunan 19 yaşındaki Mahmut Sevin yola düşerken, 20 yaşındaki Ömer Faruk Nas ise refüje savruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, durumunu kontrol ettiği Nas’ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralı olan Sevin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.