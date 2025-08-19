Adana’da Dolandırıcılar, Şehit Babasını Kandırdı

ADANA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Adana’da, kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, şehit babası ile kurduğu telefon bağlantısı sayesinde onu kandırdı. Dolandırıcılar, “Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ’cülerin eline geçti, vatanı FETÖ’cülere mi bırakacağız” ifadeleriyle, şehit babasını 1 milyon 200 bin lira dolandırarak büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Şehit babası, “Tazminat ile köyde damı akan evi yaptıracaktık. Ama böyle oldu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT YİĞİT’İN HATIRASI

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli’de 14 Kasım 2024 günü bir atış eğitim alanındaki kaza sonucunda şehit oldu. Yeni evli olan şehit, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi. Şehit babası Mehmet Yiğit’e Haziran ayının başında 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı ödendi. Baba Yiğit, bu tazminat ile köydeki damı akan evini onarmayı planlıyordu. Ancak dolandırıcılar “FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış, hesabınızı boşaltacak” yalanı ile büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdi.

DOLANDIRICILIK Sürecinin ANAFİKRAFI

Şehit babası Yiğit, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Kurban Bayramı’nda bacanağım Necmi Yaplıcan’ın yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar ve ‘Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları WhatsApp’tan atayım’ dediler. O da benim WhatsApp’ım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Daha sonra da bana eşimin adına düzenlenmiş kimliği gösterdiler. FETÖ’cüleri bulmak için devlet yanlısı olduklarını ifade ettiler.” Ardından, dolandırıcıların talimatıyla paralarını tarla ve gübre alımı olarak gösterdiklerini belirtti.

ŞEHİT BABASI SORUNLARINI ANLATIYOR

“Ceyhan’daki evimiz eski ve akıyor. Rahmetlik oğlum için yeni bir ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Dolandırıcılara kaptırdığımız parayla evin onarımını yapamadım,” diyen Yiğit, dolandırıldığını anlaması uzun sürdü. Olay sonrası yaşadığı ruh halinin ağır olduğunu belirten Yiğit, “Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince ‘Başınız sağ olsun’ diyerek bir de başsağlığı dilediler. Vicdansızlar, şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polisin konu ile ilgili olarak 3 şüpheliyi yakaladığı ve dolandırıcıların tutuklandığı öğrenildi. Ancak dolandırıcılara geçen tazminatın 1 milyon 200 bin lirasına ulaşılamadığı kaydedildi. Şehit babası, hesabına bloke konulduğu için kalan parayı da henüz alamadı.