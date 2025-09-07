Adana’da Dolandırıcılara Polis Kılığına Girdi

Olayın Detayları

Adana’nın Pozantı ilçesinde bir dolandırıcılık vakası yaşandı. 68 yaşındaki bir vatandaş telefonla arandı, arayan şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. İddaaya göre, bu sahte polisler, vatandaşı FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde korkutarak evdeki para ve altınlarını istediler. Korkan vatandaş, evindeki 693 bin lira nakit parayı ve 600 bin lira değerindeki altınları bu şahıslara teslim etti.

İhbar ve Operasyon

Dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu jandarmaya ihbar etti. Adana İl Jandarma ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti ve olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda 5 şüpheli belirlendi ve bu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tutuklama İşlemleri

Operayson sonucunda yakalanan şüphelilerden T.M.Y. ve Y.E.U., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu olay, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gereken bir durumu gözler önüne seriyor.