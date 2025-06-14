Adana’da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

ADANA’DA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Adana’da sosyal medya ve ilan sitelerinde ürün satan 13 kişiyi dolandıran bir şebeke, güvenlik güçleri tarafından çökertildi. Yapılan operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Dolandırıcıların, satıcıları evlerine çağırarak ürünleri teslim aldıktan sonra “Ücreti banka hesabına göndereceğiz” diyerek ortadan kaybolduğu belirlendi.

ŞEBEKE ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden cep telefonu, beyaz eşya, mobilya ve kurbanlık hayvan satışı yapan kişiler hedef alan dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Cono Aşireti’ne mensup olduğu ve alıcı gibi davranarak satıcıları kendi adreslerine çağırdıkları, ürünleri teslim aldıktan sonra banka havalesi vaadiyle kayboldukları tespit edildi.

KADIN ŞÜPHELİLERİN TAKTİKLERİ

Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel tacizle suçlama tehdidiyle sindirmeye çalıştığı ve bu yöntemle şikayetçi olmalarının önüne geçmeye hedefledikleri belirlendi. Tüm bu verilere ulaşan polis ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Sabaha karşı yapılan baskınlarda, demir kapılar koçbaşıyla kırıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde dolandırıcılık suçlamalarını reddeden şüpheliler, tüm ürünlerin ücretini ödediklerini iddia etti. Ancak, ifade ve deliller doğrultusunda, 13 satıcının dolandırıldığı anlaşılırken, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.