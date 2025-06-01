Adana’da Dolmuş Şoförleri Saldırdı

ADANA’DA DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ ŞİDDET UYGULADI

ŞİDDET OLAYLARI KAMERALARA YANSIDI

Adana’da bazı dolmuş şoförleri, güzergahlarına dahil olan özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdı. Olaylarda bir şoförü darbeden şüphelilerin, tabancayla ateş açıp otobüsün camlarını taşı ile kırdığı anlar, araç ve iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, yaralanan 3 şoförün ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER HANGİ KAMERALARA YANSIDI?

Sarışam ilçesinde, yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında Buruk güzergahına yeni özel halk otobüsü hattı dahil edildi. Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Önceki akşam, bir dolmuş şoförü ve beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne saldırarak taş ve sopalarla üzerlerine yürüdü. Şüpheliler, ismi öğrenilemeyen şoförü sopa ve yumruklarla darbetti. Şoför, şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada şüphelilerden biri, otobüsün kapısına tabancayla ateş etti. Otobüs şoförü kaçmaya çalışırken ağır bir şekilde darbedildi. O sırada bir başka şüpheli, otomobille darbedilmek istenen şoförü hedef aldı. Bu görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

OLAYLARA BAŞKA ŞİDDETLER DE DAHİL OLDU

Başka bir olayda ise dolmuş şoförleri, bir özel halk otobüsünün önünü keserek şiddet uyguladı. Bir dolmuş şoförü, yerden aldığı birçok kaldırım taşını kullanarak otobüsün ön camını kırdı. Bu anlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 3 özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.