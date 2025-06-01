Adana’da Dolmuş Şoförleri Saldırdı

ADANA’DA ŞOFÖRLER ARASINDA ŞİDDET OLAYI

Adana’da bazı dolmuş şoförleri, yeni güzergahlarına eklenen özel halk otobüslerine yönelik taş, sopa ve tabanca ile saldırılarda bulundu. Olaylar sırasında bir şoförü darbeden şüpheliler, tabancayla ateş açarak otobüsün camlarını da taşla kırdı. Bu anlar, araç ve iş yeri güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis ekipleri, olayda yaralanan üç kişinin yanı sıra, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TOPLU TAŞIMADA GERGİNLİKLER YAŞANDI

Sarıçam ilçesinde yapılan yeni toplu taşıma düzenlemesi çerçevesinde Buruk güzergahında yeni bir özel halk otobüsü hattı oluşturuldu. Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Geçtiğimiz akşam bir dolmuş şoförü, akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. İsimleri öğrenilemeyen şüpheliler, otobüs şoförünü sopa ve yumruklarla darp etti. Şoför, şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek kaçmak istese de, bu sırada bir şüpheli otobüsün açık kapısına tabancayla ateş etti. Kaçmaya çalışan şoför, şiddetli bir şekilde darp edildi.

DOLAR ŞOFÖRLERİ OTOBÜSÜ HEDEF ALDI

Bu olayın hemen ardından, başka bir dolmuş şoförü, özel halk otobüsünün önünü kesti. Yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşı ile otobüsün ön camını kırdı. O anlar da otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylar sırasında yaralanan üç özel halk otobüsü şoförü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.