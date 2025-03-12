Adana’da Dolmuş Şoförüne 15 Yıl Hapis

ADANA’DA UYUŞTURUCU İLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA

Adana’da uyuşturucu madde kullanarak dolmuş sürerken yolcu durağına çarptığı bir çiftin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü Yusuf Küsen, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 Nisan 2023 tarihinde Kozan Caddesi’nde meydana gelen kazada, Yusuf Küsen’in kullandığı 01 M 0382 plakalı dolmuş, kontrolsüz bir şekilde otobüs durağına daldı. Kaza sonucunda durakta bekleyen Halil Çiftçi (72) ve eşi Fadime Çiftçi (71) hayatını kaybetti. Ayrıca Ela K., Fatma Sıla T., Ayşe E., Demet Ç. ve Bengül Ş. yaralandı. Kazadan sonraki süreçte dolmuş şoförü olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

KAZA DAVASI VE CEZA DURUŞMASI

Yusuf Küsen hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği davanın karar duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya Yusuf Küsen, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı. Duruşma salonunda müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı’na bağlı Kimya İhtisas Dairesi tarafından tespit edilen uyuşturucu etkisi altında olan sanık Yusuf Küsen’in, dolmuş ile Yüreğir Otogarı istikametinden Kozan Caddesi’ne geçerken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve Halil ile Fadime Çiftçi’ye çarparak ölümlerine yol açtığını bildirdi. Savcı, sanığın kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olduğuna vurgu yaptı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Savcı, sanığın TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devam etmesini talep etti. Aynı zamanda sanık Yusuf Küsen’in sürücü belgesinin de alınmasını istedi. Son sözünde Yusuf Küsen, kaza olayını bilerek yapmadığını söyleyerek, “Mütaalayı kabul etmiyorum. Çocuklarım var. Eşim mağdur durumda. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ederim.” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, sanığa ‘Taksirle’ 2 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan önce 10 yıl hapis cezası vererek cezayı, bilinçli taksir ile gerçekleştirdiği gerekçesiyle 15 yıla yükseltti. Ayrıca, sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulmasına karar verildi ve sanığın tutukluk durumu devam etti.