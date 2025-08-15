Haberler

Adana’da Domuzları Kovaladı, Arkadaş Belgeledi

DOMUZ KOVALAMAK

Adana’da, Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bir kişi, otomobilinden inerek gördüğü domuzları köpek gibi havlayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu ilginç anlar, genç adamın arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Merkez Sarıçam ilçesindeki üniversite kampüsüne önceki akşam domuzlar girdi. Hüseyin Yılmaz (24), arkadaşıyla birlikte yerleşkeden geçerken aracı durdurup domuzların üzerine koştu. Yılmaz, köpek gibi havlayarak domuzları korkutmaya çalıştı ve bu sırada arkadaşının telefonu ile görüntüler kaydedildi.

DOMUZLARIN KAÇIŞ ANI

Yılmaz, havladığı an domuzların hemen kaçtığını ifade etti. O anları anlatan Yılmaz, “Hastaneden çıktıktan sonra bir sürü domuz gördüm. İnsanlar yürüyüş yapıyordu, onları düşünüp domuzlara havladım. Ben havlayınca ortada bir tane bile domuz kalmadı. Domuzlar çok korktu havlamamdan. Ben oradaki insanlar domuzları görüp korkmasınlar, domuzlar onlara saldırmasın diye havladım” dedi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Yılmaz, çocukluğundan beri köpek gibi havlamaya eğilimli olduğunu belirtti ve “Çocukluğumdan bu yana havlamak hep içimden geliyordu. Daha sonra sosyal medyada havlayarak videolar çekmeye, para kazanmaya başladım. Domuzlara havladığım için bana bir sürü insan ‘senin hayvan sevgin yok mu’ diyerek tepki gösterdi. Ben İmamoğlu’nda yaşıyorum, orada domuzları tarlada gördüğünde vuruyorlar. Ben havladım diye neden böyle tepki gösterdiler, anlamıyorum” şeklinde konuştu.

SONUÇ

Bu olay, sosyal medyada ve yerel halk arasında ilgi çekti. Yılmaz’ın hem eğlenceli hem de tartışmalı davranışı, kamuoyunda farkındalık yaratırken, domuzların insanlara yaklaşımıyla ilgili tartışmaları da gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

