Adana’da Dondan Etkilenen Portakal Bahçeleri

DALINDA DON VURDU

Adana’nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile tescilli portakal ağaçları, dalında yaşanan don nedeniyle büyük zarar gördü. Sibirya’dan gelen soğuk hava akımlarının etkisiyle meydana gelen zirai don hadisesinin sonuçları, üreticilerin yüzünü karartmaya devam ediyor. Adana’nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Kozan’da, birçok ürün bahçe ve tarlalarda olumsuz etkilenmiş durumda.

AĞAÇLAR KURUMAYA BAŞLADI

Coğrafi işaretli portakal üretiminin önemli isimlerinden Mustafa Seğmen, bölgede hem tarım hem de fidan üretimi yapıyor. Don nedeniyle 15 bin fidanının kurumaya başladığını belirten Seğmen, “Bu zararları kurtarmaya çalışıyoruz ama şu anda yaklaşık 750 bin TL’lik bir kaybımız var” şeklinde konuştu. İklimsel koşulların çok olumsuzlaştığını belirten Seğmen, “Bölgemizde 4 gün boyunca eksi 5 dereceye düşen bir sıcaklık bildiğimiz kadarıyla ilk defa yaşandı. 35 yaşındayım, böyle bir don olayı ne ailemde ne de kendi tecrübemde oldu” dedi.

Seğmen, bahçelerdeki portakalların bir kısmının toplandığını, ancak kalan kısımların da don yüzünden zarar gördüğünü kaydetti. “32 dönümlük portakal bahçemiz var. Yapraklar döküldü ve ağaçların bu sene değil, gelecek sene de mahsul vermesi bekleniyordu. Çiçekler donmuş durumda. Bölgemizde yaşanan bu don olayı, üreticiler açısından büyük hasar yaratıyor” diye ekledi.