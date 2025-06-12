Adana’da Dondurmalı Tatlıya Talep Arttı

HAVALARIN ISINMASIYLA DONDURMALI TATLILARA RAĞBET ARTTI

Türkiye’nin sıcak illerinden biri olan Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte dondurmalı tatlılara olan ilgi artıyor. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Adana’da gölgede hava sıcaklığı 35-36 derece, güneşte ise 40 dereceye ulaştı. Adanalılar, hem serinlemek hem de tatlı ihtiyacını gidermek amacıyla dondurmalı tatlılara yöneliyor.

MENÜYÜ DONDURMALI TATLI ÇEŞİTLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİYORLAR

Tatlıcılardan Zeynep Geyik, sıcak havalar dolayısıyla menülerine dondurmalı tatlı çeşitleri eklediklerini ifade ediyor. Zeynep Geyik, “Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte insanlar serinlik arıyor. Tatlıdan vazgeçmeyenler için biz tatlıları dondurma ile çeşitlendiriyoruz. Dondurmalı künefeler ve katmerler çok yoğun talep görüyor. İnsanlar hem serinlemek hem de tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için künefe arası dondurma, katmer arası dondurmaya talep gösteriyor” diyor.

SICAKLAR YENİ ÜRÜNLERİ ZORUNLU KILIYOR

Zeynep Geyik, yaz aylarında şerbetli tatlıların yerini dondurmalı tatlıların aldığını belirtiyor. Geyik, “Adana sıcakları yeni ürün çıkartmamıza neden oluyor. Sıcakta ne kadar da olsa tatlı ağır basıyor. Ancak tatlı dondurma ile birleşince hafif bir lezzet ortaya katıyor. Her gelen dondurmalı tatlı istiyor. Adana’nın yaz sıcağı bizleri inovasyona yöneltiyor” şeklinde konuşuyor.

TATLI TAVSİYESİ GELİYOR

Tatlı yemeye gelen Kezban Köksal ise, “Adana sıcağında tatlıdan da vazgeçemiyoruz. Böyle dondurmalı tatlılar çok güzel oluyor, bizleri serinletiyor. Herkese tavsiye ederim” diyerek dondurmalı tatlıların serinletici etkisini vurguluyor.