Adana’da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

ADANA POLİSİNDEN DRON DESTEĞİYLE TRAFİK DENETİMİ

Adana’da, polis teşkilatı dron destekli bir trafik denetimi uygulaması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, diğer birimlerin yardımıyla belirlenen noktalarda bu denetimleri gerçekleştirdi. Yol güvenliğini artırmak amacıyla yapılan bu operasyon, çeşitli bölgelerde etkili bir şekilde uygulandı.

DENETİM SONUCU ARAÇLAR VE CEZALAR

Polis ekipleri, toplamda 478 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti ve alkol testi uyguladı. Yapılan kontrollerde 14 aracın trafikten men edildiği belirlendi. Ayrıca, çeşitli trafik ihlallerinde bulunan 38 sürücüye toplamda 255 bin 100 lira para cezası kesildi. Bu denetimlerin, trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek ve kaza sayısını azaltmak için önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.